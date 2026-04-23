Trump | Voglio un accordo che duri con l’Iran Non userò l’atomica Teheran attiva la difesa antiaerea – La diretta

Nel 55esimo giorno di conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, le tensioni continuano a crescere. Gli Stati Uniti hanno rimosso immediatamente il capo della Marina senza comunicare i motivi di questa decisione. Nel frattempo, il presidente americano ha dichiarato di voler raggiungere un accordo duraturo con l’Iran e di non voler usare l’atomica. Nel frattempo, Teheran ha attivato la difesa antiaerea in risposta alle recenti escalate.

Nel 55esimo giorno della guerra tra Usa, Israele e Iran gli Stati Uniti hanno licenziato il capo della Marina con effetto immediato, senza fornire spiegazioni sulla cacciata. Si tratta dell’ennesimo dirigente apicale mandato via da Donald Trump in questi mesi di guerra. Intanto secondo il New York Times il presidente ha paura della scadenza del primo maggio: quel giorno saranno due mesi di guerra e Trump dovrà chiedere l’autorizzazione al Congresso per proseguirla. Il prezzo del petrolio è in crescita a causa dello stallo delle trattative sullo Stretto di Hormuz. «Voglio un accordo con l’Iran che duri, non ho fretta», ha precisato il presidente americano Donald Trump, rispondendo alla Casa Bianca alla possibile durata del conflitto.🔗 Leggi su Open.online

Iran, Trump minaccia con l’armata. Teheran: risposta schiacciante

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