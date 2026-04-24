Guerra energia crescita | ecco cosa potrebbe succedere nello scenario più avverso per l’Italia

Se la situazione rimane molto conflittuale e si verifica un peggioramento delle tensioni, potrebbero verificarsi conseguenze significative per l’Italia. La guerra potrebbe provocare interruzioni nelle forniture energetiche e influire sulla crescita economica. La persistente instabilità potrebbe anche portare a un aumento dei costi e a difficoltà nel mantenere i livelli di produzione e di commercio nel Paese.

In uno scenario alternativo in cui permanesse «una situazione altamente conflittuale, con un’evoluzione più avversa e un ritorno molto più lento a condizioni distese delle principali variabili internazionali che influenzano l’economia italiana», l’impatto sulla crescita del Pil, rispetto allo scenario di base previsto dal governo, sarebbe di -0,2 punti percentuali quest’anno, di -0,8 punti il prossimo e di -0,1 punti nel 2028. È lo scenario di rischio analizzato in un focus del Documento di finanza pubblica. Se così fosse, il Pil 2026, che il governo stima al +0,6%, si ridurrebbe allo 0,4%; nel 2027 si scenderebbe in recessione a -0,2% (dal +0,6% al momento previsto); nel 2028 si attesterebbe al +0,7% (anziché +0,8%).🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Guerra, energia, crescita: ecco cosa potrebbe succedere nello scenario più avverso per l’Italia Notizie correlate Qatar: se la guerra continua stop export energia dal Golfo. Cosa potrebbe succedere ?Il ministro dell'Energia del Qatar ha avvertito che la guerra in Medio Oriente potrebbe «far crollare le economie mondiali», prevedendo che tutti i... Kolo Muani Juve: lo scenario sul centravanti francese e cosa potrebbe succedere la prossima estatedi Redazione JuventusNews24Kolo Muani Juve, il giornalista analizza le mosse della dirigenza per rinforzare l’attacco di Spalletti e le strategie con... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Guerra, energia, crescita: ecco cosa potrebbe succedere nello scenario più avverso per l’Italia; Stretto di Hormuz, il blocco mette sotto pressione la filiera dell’AI; Guerra Iran, aumenti per le famiglie fino a 1000 euro: dalle bollette alla benzina, ecco quali prezzi saliranno; Corporate bond IG: ecco dove trovare valore (e cosa evitare). Vendite di auto elettriche in UE +50% a marzo per timori sull'energia dalla guerra in IranLa crescita dei veicoli elettrici nell’UE accelera mentre il conflitto legato all’Iran destabilizza lo Stretto di Hormuz, riducendo le forniture globali di petrolio e gas e accentuando la volatilità d ... it.euronews.com Energia, arriva il piano Ue: aiuti di Stato e voucher. Dalla guerra rincari per 24 miliardiÈ il valore delle importazioni di combustibili fossili dall’inizio del conflitto in Iran. Presentato a Bruxelles Accelerate Eu, a maggio la proposta sul ... repubblica.it Io ho partecipato a due guerre mondiali, amici miei, e posso dirvi che la guerra è un mostro che dovrebbe essere cancellato dall'umanità. dall' Quando si ricorre alla guerra, si ritorna indietro di secoli. Sandro Pertini - facebook.com facebook Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. G20, gli Usa a dicembre inviteranno la Russia x.com