Qatar | se la guerra continua stop export energia dal Golfo Cosa potrebbe succedere ?

Il ministro dell'Energia del Qatar ha dichiarato che, in caso di continuazione della guerra in Medio Oriente, il paese potrebbe sospendere le esportazioni di energia dal Golfo. La sua preoccupazione riguarda il possibile impatto sulla stabilità delle economie mondiali, considerando la posizione strategica del Qatar come grande esportatore di energia. La situazione attuale ha portato a una riflessione sui rischi di interruzioni nelle forniture internazionali.

Il ministro dell'Energia del Qatar ha avvertito che la guerra in Medio Oriente potrebbe «far crollare le economie mondiali», prevedendo che tutti i Paesi esportatori di energia del Golfo interromperanno la produzione entro poche settimane e porteranno il petrolio a 150 dollari al barile. Il ministro Saad al-Kaabi ha dichiarato al Financial Times che, anche se la guerra finisse immediatamente, ci vorrebbero «settimane o mesi» al Qatar per tornare a un normale ciclo di consegne a seguito di un attacco con drone iraniano al suo piu grande impianto di gas naturale liquefatto. Il ruolo del Qatar Il Qatar, secondo produttore mondiale di GNL, è stato costretto a dichiarare la forza maggiore questa settimana dopo l'attacco al suo impianto di Ras Laffan. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

