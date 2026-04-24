Negli ultimi mesi, il settore turistico in Puglia ha subito una diminuzione significativa negli arrivi, con una contrazione superiore al 40%. Questo calo rappresenta più di un semplice rallentamento e potrebbe avere ripercussioni importanti sull’economia locale. La regione sta affrontando una fase di crisi che si inserisce in un quadro più ampio di aumento dei costi e di instabilità legata a fattori internazionali.

Più che un rallentamento, è una brusca frenata. Un crollo che rischia di lasciare il segno sull’economia pugliese. Si tratta del calo verticale degli arrivi dei turisti nel tacco d'Italia che ora mette in allarme: -43% negli ultimi tre mesi. Il turismo pugliese entra in una fase di forte turbolenza e i numeri, questa volta, non lasciano spazio a interpretazioni ottimistiche. È uno scossone che rischia di tagliare le gambe al settore dopo anni di crescita costante, mentre operatori e amministratori si preparavano a consolidare risultati considerati ormai strutturali. Invece, nel giro di pochi mesi, lo scenario è cambiato radicalmente, travolto da conflitti, tensioni geopolitiche e dinamiche globali fuori controllo.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Guerra e boom di rincari, batosta sul turismo: -43% di arrivi in Puglia

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