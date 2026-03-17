Turismo boom di arrivi | Rendere strutturale un’offerta variegata

Nel 2025, la nostra provincia ha registrato un incremento del 21,2% negli arrivi turistici rispetto all'anno precedente, secondo i dati Istat. Si tratta del maggior aumento tra le province della regione. Anche i pernottamenti sono aumentati di quasi il 15%, confermando un trend positivo nel settore. La crescita evidenzia un successo che invita a considerare strategie per rendere l’offerta più strutturata e diversificata.

Un grande successo, in termini assoluti: la nostra provincia, secondo i dati Istat, è quella che registra, nel 2025, parlando di turismo, l’aumento più consistente in regione riguardo agli arrivi sul territorio ( +21,2% l’incremento percentuale degli arrivi, quasi il 15% in più i pernottamenti). La zona del crinale appenninico poi dà anche il suo contributo sul complessivo crescente interesse dei turisti per i borghi e il turismo naturalistico, che in Emilia-Romagna cresce, nelle zone montane, sia come presenze, quasi 300mila in più rispetto al 2024, che come pernottamenti: il 12,4% di aumento. Per quanto riguarda invece la città di Reggio, le presenze risultano aumentate del 26%, e i pernottamenti del 24%. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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