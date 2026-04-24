Guardiola e l’Italia la suggestione e gli ostacoli | quanto è possibile davvero?

Il nome di Pep Guardiola circola da tempo tra le possibili scelte per la panchina della nazionale italiana, suscitando entusiasmo e discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. Attualmente, non ci sono trattative ufficiali o conferme, ma l’ipotesi continua a essere oggetto di analisi e speculazioni, alimentate anche dalla curiosità verso un possibile cambio di guida tecnica con un allenatore di fama internazionale.

Milano, 24 aprile 2026 - L’idea affascina e, ovviamente, accende il dibattito: vedere Pep Guardiola sulla panchina della Nazionale italiana è oggi più una suggestione che una trattativa concreta, ma non è nemmeno un’ipotesi campata in aria. Il primo problema: l'ingaggio. Il primo grande ostacolo è evidente e riguarda i numeri. L’attuale ingaggio percepito al Manchester City è fuori portata per qualsiasi federazione, Figc compresa. Anche prendendo come riferimento gli stipendi dei commissari tecnici più pagati al mondo, il divario resta ampio. Per rendere sostenibile un’operazione del genere, servirebbe inevitabilmente una formula creativa, con il coinvolgimento di sponsor pronti a sostenere parte dei costi, come già accaduto in passato con Antonio Conte.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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