Durante i Laureus World Sports Awards 2026 a Madrid, Leonardo Bonucci ha commentato pubblicamente la possibilità di un nuovo allenatore per la nazionale italiana, affermando che, se ci fosse reale volontà di ricominciare, si potrebbe puntare a Pep Guardiola. La proposta ha attirato l’attenzione, e nelle ultime settimane si sono susseguite indiscrezioni e retroscena riguardanti un possibile incarico per il tecnico spagnolo. Restano da chiarire alcuni dettagli, tra cui il nodo dello stipendio.

“Se veramente c’è voglia di ricominciare io ripartirei da Pep Guardiola “. L’idea l’ha buttata sul tavolo Leonardo Bonucci, durante i Laureus World Sports Awards 2026 a Madrid. L’ex difensore della Juventus e della Nazionale, che è stato nello staff del ct Gennaro Gattuso, ha lanciato un nome forte per la panchina dell’Italia. Un commissario tecnico straniero sarebbe una rivoluzione per il calcio italiano, che però proprio di uno scossone avrebbe bisogno per ripartire dopo l’ennesimo fallimento. Il nome di Guardiola, per la verità, era emerso già nei giorni successivi alla disfatta con la Bosnia: un sogno, quasi una boutade. Ma dopo le parole di Bonucci, che ad oggi resta un tecnico federale, l’ipotesi ha ripreso piede.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Pep Guardiola prossimo ct dell’Italia: le parole di Bonucci, i retroscena e il nodo dello stipendio

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Pep Guardiola ct dell’Italia La Figc potrebbe fare un tentativo x.com