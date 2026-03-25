Recentemente si è diffusa la notizia che l’allenatore di una squadra di calcio potrebbe aver deciso di affidarsi a uno stylist. La questione ha attirato l’attenzione di alcuni media, che hanno iniziato a speculare su possibili cambiamenti nel suo stile personale. Al momento non ci sono conferme ufficiali, e le fonti rimangono anonime. La vicenda ha suscitato curiosità tra i tifosi e gli appassionati di calcio.

Pep Guardiola è entrato nei miei pensieri come non mai e, senza dubbio, posso affermare che una cosa del genere non ha per me dei precedenti. Non tifo City e, in generale, trovo che gli allenatori si vestano come quei tipi in giacca e cravatta durante la pausa pranzo: noiosi, anonimi. Ultimamente, però, Pep Guardiola mi ha davvero spiazzato. La settimana scorsa il tecnico del Manchester City mi ha colto di sorpresa abbandonando la sua uniforme da bordo campo, piumino nero e jeans skinny, per un look da rockettaro di lusso: camicia di flanella oversize di Our Legacy, pantaloni neri a gamba dritta e stivali rosso scuro. Ok, un look figo non è una novità assoluta. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Pep Guardiola si è davvero trovato uno stylist?

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