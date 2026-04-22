Gianni Rivera | Guardiola sulla panchina dell'Italia? No per favore Non è italiano

Gianni Rivera ha espresso chiaramente il suo rifiuto all'ipotesi di affidare la guida tecnica della nazionale a Pep Guardiola, definendo il tecnico catalano non italiano. La proposta, che ha ricevuto anche il supporto di Leonardo Bonucci, riguarda la scelta del commissario tecnico per la rappresentativa nazionale. Rivera ha insistito sul fatto che il ruolo di allenatore della nazionale italiana deve essere ricoperto da un italiano.