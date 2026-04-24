Guardia giurata uccide la moglie a Foggia

Una guardia giurata di 48 anni è stata arrestata e portata in carcere con l'accusa di omicidio aggravato dal vincolo coniugale, dopo aver ucciso la moglie, di 46 anni, con quattro colpi di pistola. L’episodio è avvenuto ieri sera a Foggia. La donna è deceduta sul posto. La procura ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto.

AGI - È stato fermato e portato in carcere, con l'accusa di omicidio aggravato dal vincolo coniugale, Antonio Fortebraccio, 48 anni, la guardia giurata che ieri sera a Foggia ha ucciso con quattro colpi di pistola la moglie, Stefania Rago, di 46 anni. L'uomo avrebbe sparato con la pistola d'ordinanza al termine di un litigio nella loro abitazione in via Salvemini, nella zona di San Ciro. I due figli della coppia non erano in casa. Al momento dell'omicidio i due figli della coppia, una ragazza di 23 anni e un ragazzo di 27 non erano in casa. Agli inquirenti non risultano denunce pregresse da parte della donna su presunte violenze da parte del marito.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Guardia giurata uccide la moglie a Foggia GUARDIA GIURATA UCCIDE LA MOGLIE CON 4 COLPI DI PISTOLA Notizie correlate Foggia, guardia giurata uccide la moglie a colpi di pistolaFoggia, 23 aprile 2026 – Un uomo ha ucciso la moglie a colpi di pistola a Foggia. Foggia, guardia giurata uccide la moglie in casa a colpi di pistolaUna nuova tragedia scuote l’Italia e riaccende il dibattito sul dramma dei femminicidi, fenomeno che continua a colpire con drammatica regolarità. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: La lite, le urla e poi gli spari. Stefania Rago, uccisa a colpi di pistola dal marito; Femminicidio a Foggia, guardia giurata uccide la moglie a colpi di pistola; Femminicidio a Foggia, guardia giurata uccide la moglie a colpi di pistola e poi si costituisce - FoggiaToday; Femminicidio a Foggia, guardia giurata uccide la moglie a colpi di pistola. Guardia giurata uccide la moglie a colpi di pistola dopo un litigioHa sull’immagine di copertina di Facebook le scarpette rosse, simbolo internazionale della lotta contro la violenza sulle donne, Stefania ... quotidiano.net Foggia, guardia giurata uccide la moglie a colpi di pistolaLa vittima è Stefania Rago, di 46 anni. Il marito, che è stato portato in caserma dai carabinieri, si chiama Antonio Fortebraccio ... quotidiano.net FEMMINICIDIO A FOGGIA, GUARDIA GIURATA UCCIDE LA MOGLIE A COLPI DI PISTOLA Il delitto nell'abitazione di famiglia dopo un litigio. La vittima aveva 46 anni, su Fb postava le foto delle scarpette rosse, simbolo della lotta contro la violenza sulle donn - facebook.com facebook #Femminicidio, ieri sera, a #Foggia: un uomo ha ucciso la moglie con la sua pistola di guardia giurata @SimoneZazzera #GR1 x.com