A Foggia una guardia giurata ha sparato alla moglie all’interno dell’abitazione, provocandone la morte. L’incidente si è verificato in un contesto domestico, senza ulteriori dettagli sulla dinamica. La polizia ha immediatamente avviato le indagini per chiarire quanto accaduto e raccogliere eventuali elementi utili. L’episodio si inserisce in un quadro di continui femminicidi che coinvolgono spesso ambienti familiari.

Una nuova tragedia scuote l’Italia e riaccende il dibattito sul dramma dei femminicidi, fenomeno che continua a colpire con drammatica regolarità. Una vita spezzata all’interno delle mura domestiche, in quello che dovrebbe essere il luogo più sicuro. Il silenzio della sera è stato rotto da urla, paura e colpi di pistola. Una scena improvvisa e devastante che ha lasciato sotto shock un intero quartiere, testimone impotente di una violenza esplosa nel cuore della quotidianità. La vittima è Stefania Rago, 46 anni, uccisa dal marito Antonio Fortebraccio, guardia giurata di 48 anni. Il delitto è avvenuto nell’abitazione della coppia a Foggia, in via Gaetano Salvemini, nella zona di San Ciro.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Foggia, guardia giurata uccide la moglie in casa a colpi di pistola

Notizie correlate

Foggia, marito uccide la moglie a colpi di pistola dopo un litigio in casa: l’uomo è una guardia giurataUn uomo ha ucciso la moglie a colpi di pistola nella loro casa in via Gaetano Salvemini, a Foggia.

Foggia, guardia giurata uccide la moglie a colpi di pistolaFoggia, 23 aprile 2026 – Un uomo ha ucciso la moglie a colpi di pistola a Foggia.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Vasto, 21enne trovato morto nel garage condominiale: si indaga per omicidio; Camera dei Deputati, nasce la Commissione Opera: premiata ?danzatrice napoletana Roberta Siciliano; Sassi da un cavalcavia nel Foggiano, camion e bus danneggiati: Potevamo farci male; Padova, 48enne ucciso a coltellate e trovato morto in strada.

Foggia, la lite poi quattro spari: guardia uccide la moglie a colpi di pistolaLa donna aveva 46 anni. Il marito, guardia giurata di 48 anni, è stato portato in caserma dopo il delitto avvenuto nell’abitazione di famiglia ... ilgiornale.it

Foggia, marito uccide la moglie a colpi di pistola dopo un litigio in casa: l’uomo è una guardia giurataIl femminicidio in una casa in via Salvemini, a Foggia. Il delitto è avvenuto intorno alle 21 dopo una lite: i vicini hanno sentito quattro spari ... fanpage.it

Foggia, donna di 46 anni uccisa dal marito guardia giurata - facebook.com facebook

Foggia, uccide la moglie a colpi di pistola. I vicini: «Stavano litigando, poi gli spari» x.com