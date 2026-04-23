Un uomo ha sparato alla moglie all’interno della loro abitazione in via Gaetano Salvemini, a Foggia, causando la morte della donna. L’incidente è avvenuto il 23 aprile 2026. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri e il personale sanitario, che ha constatato il decesso. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’episodio.

Foggia, 23 aprile 2026 – Un uomo ha ucciso la moglie a colpi di pistola a Foggia. L'omicidio è stato compiuto nell'abitazione della coppia, in via Gaetano Salvemini. I vicini hanno riferito di aver sentito prima un litigio e poi l'esplosione di quattro proiettili. Sul posto sono arrivati i carabinieri. "La mia compagna mi ha chiamato e mi ha detto che c'era un acceso litigio in corso nell'appartamento accanto al nostro. Poi ha sentito i colpi di pistola. Dopo un po’ si è affacciata e ha visto i lampeggianti delle forze dell'ordine. Sono arrivato qui e abbiamo saputo dell'uccisione della donna da parte del marito. Una notizia terribile. La mia compagna è spaventata”.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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FEMMINICIDIO A FOGGIA, GUARDIA GIURATA UCCIDE LA MOGLIE A COLPI DI PISTOLA AL TERMINE DI UN LITIGIO

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