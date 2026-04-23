Foggia marito uccide la moglie a colpi di pistola dopo un litigio in casa | l'uomo è una guardia giurata

A Foggia un uomo, una guardia giurata, ha sparato alla moglie all'interno della loro abitazione in via Gaetano Salvemini. I vicini hanno riferito di aver udito un'accesa discussione seguita da quattro colpi di pistola. La polizia si è recata sul posto per i rilievi e l'intervento d'emergenza. Indagini sono in corso per chiarire la dinamica dei fatti e le eventuali motivazioni.

Un uomo ha ucciso la moglie a colpi di pistola nella loro casa in via Gaetano Salvemini, a Foggia. I vicini hanno raccontato di aver sentito prima un litigio e poi quattro spari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica dell’omicidio.🔗 Leggi su Fanpage.it

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