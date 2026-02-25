Controlli a tappeto della guardia di finanza nel Comasco | droga lavoro nero e scontrini mancati

Nel weekend 271 persone identificate e oltre 200 veicoli controllati. Hashish sequestrato a Mariano Comense, due lavoratori irregolari scoperti in una pizzeria e verifiche fiscali nei negozi del territorio Controlli a tappeto nel fine settimana in diverse zone della provincia di Como. I militari della guardia di finanza del comando provinciale hanno intensificato l’attività sul territorio per contrastare spaccio di droga, lavoro irregolare e violazioni fiscali. Il bilancio parla di 202 veicoli fermati, 271 persone identificate e sette esercizi commerciali controllati. Vediamo i risultati. Particolare attenzione è stata dedicata all’area della Bassa Brianza. I militari della compagnia di Erba, con il supporto delle unità cinofile del gruppo Ponte Chiasso, hanno effettuato controlli nei principali luoghi di aggregazione giovanile di Mariano Comense. Al termine delle verifiche quattro cittadini di origine senegalese sono stati segnalati alla Prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. 🔗 Leggi su Quicomo.it

