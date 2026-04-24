Gruppo Isap Flo sciopero a Catania i sindacati | Sarà inevitabile una riorganizzazione del sito di Parma

Lunedì 27 aprile, i lavoratori del gruppo IsapFlo hanno deciso di scioperare per un'ora a Catania. I sindacati hanno annunciato che, in seguito a questa protesta, potrebbe essere necessaria una riorganizzazione del sito di Parma. La decisione di fermarsi è stata comunicata come risposta alle problematiche sollevate dai dipendenti. La protesta si inserisce in un quadro di tensioni tra le parti coinvolte.

I lavoratori del gruppo IsapFlo incrociano le braccia, per un'ora, nella giornata di lunedì 27 aprile. La vertenza riguarda il sito di Catania ma i sindacati Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil hanno annunciato che l'azienda avrebbe annunciato “che sarà inevitabile una riorganizzazione dei.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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Aggiornamenti e dibattiti

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Sciopero il #27aprile per le lavoratrici e i lavoratori di tutto il #gruppo #ISAP #FLO Inaccettabile la chiusura dello stabilimento di #Catania peraltro senza una gestione condivisa della crisi. Leggi i dettagli nel comunicato stampa x.com

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