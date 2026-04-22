Flo-Isap verso la chiusura i sindacati proclamano lo sciopero

Le segreterie nazionali di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil, insieme al coordinamento nazionale delle rsu e delle strutture territoriali, hanno indetto uno sciopero di un'ora programmato per il 27 aprile 2026. La protesta riguarda le lavoratrici e i lavoratori del gruppo IsapFlo e si svolgerà alla fine di ogni turno. La mobilitazione si inserisce in un periodo di possibile chiusura dell'azienda.