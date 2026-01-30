Gruppo Fs più sicurezza nelle stazioni e sui treni | via libera alle bodycam per il personale

Il Gruppo Fs introduce le bodycam per il personale delle stazioni e dei treni. FS Security ha firmato un accordo con le principali sigle sindacali per rendere più sicure le operazioni quotidiane. Ora i lavoratori indosseranno queste telecamere, che aiuteranno a monitorare meglio le situazioni a bordo e nelle stazioni. L’obiettivo è ridurre i rischi e migliorare la sicurezza per tutti i passeggeri e il personale. La decisione arriva dopo mesi di discussioni tra le parti.

FS Security, società del Gruppo FS Italiane, ha firmato un accordo con le Segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Slm Fast Confsal e Orsa Ferrovie per l'introduzione strutturale delle bodycam in dotazione al personale operativo. L'estensione dei dispositivi avverrà progressivamente e coinvolgerà tutti gli operatori entro la fine del 2026. L'intesa arriva al termine di un percorso avviato con una fase di sperimentazione e segna un passaggio chiave nel rafforzamento delle misure di tutela per il personale del Gruppo FS e per i passeggeri.

