Gruppo FS | nel primo trimestre in calo del 57% le aggressioni al personale di Trenitalia

Nel primo trimestre del 2026, le aggressioni rivolte al personale di Trenitalia, parte del Gruppo FS, sono diminuite del 57% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La diminuzione si riferisce a episodi di violenza e vessazioni segnalati negli ambienti di lavoro e durante il servizio. I dati, diffusi dall'azienda, indicano un calo significativo rispetto ai mesi precedenti.

Sono diminuite del 57% nel primo trimestre 2026 le aggressioni al personale di Trenitalia (Gruppo FS). Il risultato è legato alle azioni messe in campo da FS Security, tra presidio delle stazioni e attività a bordo treno su tutta la rete ferroviaria nazionale. Nei primi tre mesi dell’anno si registra anche una riduzione degli atti vandalici, con un miglioramento degli indicatori di prevenzione e contrasto. Calo delle aggressioni e degli atti vandalici. I dati evidenziano risultati importanti sul fronte della tutela del personale e degli asset aziendali. Le aggressioni al personale Trenitalia, infatti, sono diminuite del 57% rispetto allo stesso periodo del 2025, scendendo da 68 a 29 episodi.🔗 Leggi su Tpi.it

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