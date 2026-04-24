Gruppo Bracca Pineta e Alt condividono una scelta di salute e prevenzione

Il Gruppo Bracca Pineta Acque Minerali ha annunciato di aver rinnovato il proprio impegno nel sostenere Alt, un'organizzazione dedicata alla promozione della salute e della prevenzione. La decisione è stata comunicata ufficialmente nelle ultime settimane, senza specificare dettagli finanziari o modalità di collaborazione. La partnership tra le due realtà riguarda iniziative volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi legati alla salute pubblica e alla prevenzione.

Bergamo. Il Gruppo Bracca Pineta Acque Minerali rinnova con impegno il proprio sostegno ad Alt – Associazione per la Lotta alla Trombosi e alle malattie cardiovascolari – Ente Filantropico, che si dedica a sensibilizzare donne, uomini e bambini sui principali fattori di rischio di Infarto, Ictus cerebrale, Ischemie e a promuovere la ricerca scientifica interdisciplinare nel campo della Trombosi. Per l’undicesimo anno consecutivo, l’azienda bergamasca di acqua minerale si impegna a diffondere un importante messaggio di prevenzione. Quest’anno, l’invito rivolto ai consumatori è chiaro: “Prenditi cura del tuo cuore. Sono i piccoli gesti a fare la differenza”, è il messaggio che appare sulla retroetichetta di oltre 3 milioni di bottiglie da 1 litro a marchio Bracca e Pineta.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Open week dedicata alla donna, una settimana di servizi gratuiti per salute e prevenzione: come prenotareFABRIANO - Una serie di iniziative proposte per la salute delle donne, a Fabriano, in occasione dell’Open Week promosso da Onda dal 22 al 29 aprile... Leggi anche: Ridurre il sale: una scelta consapevole per la salute Contenuti utili per approfondire Expo Osaka, Gruppo Bracco protagonista alla Health and Well-Being WeekOsaka, 25 giu. (Adnkronos) - Il Gruppo Bracco è uno dei grandi protagonisti dell’Expo di Osaka: Gold Sponsor del padiglione Italia, l’azienda leader globale nella diagnostica è impegnata in prima ... notizie.tiscali.it Gruppo Bracco è Gold Sponsor del Padiglione Italia all’Expo Osaka 2025: i giovani ballerini della Scala protagonisti dell’Italy National DayGruppo Bracco è Gold Sponsor del Padiglione Italia all'Expo Osaka 2025: i giovani allievi della Scala portano il balletto all’Italy National Day, a Tokyo in corso la mostra Milano con gli occhi di ... affaritaliani.it