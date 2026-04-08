Ridurre il sale | una scelta consapevole per la salute

Il consumo medio quotidiano di sale da cucina si aggira intorno ai 10 grammi, una quantità molto superiore rispetto a quella raccomandata. Questa cifra corrisponde a circa 5 grammi di sodio, che supera di gran lunga le esigenze giornaliere del nostro corpo. La quantità di sale assunta abitualmente rappresenta quindi un dato importante da considerare per la salute pubblica.

Il consumo medio giornaliero di sale da cucina è di circa 10 g. Troppo! Questo significa introdurre circa 5 grammi di sodio: una quantità fino a dieci volte superiore rispetto a quanto il nostro organismo richiede in un giorno. Questo eccesso di sodio si distribuisce nell’intestino, nel sangue, nel cervello e negli organi, creando un disordine biochimico sistemico. Può provocare reflusso gastroesofageo, rallentando lo svuotamento dello stomaco; causare ritenzione idrica con edemi diffusi; favorire l’aumento della pressione arteriosa; contribuire all’insonnia; limitare l’assorbimento del calcio a livello intestinale; compromettere il tessuto connettivo che unisce le cellule e, nel tempo, influire anche sull’aspetto della pelle. 🔗 Leggi su Lortica.it

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