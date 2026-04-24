A Grottaglie è stato completato il restyling dello stadio “Atlantico D’Amuri”. La struttura è stata sottoposta a lavori di riqualificazione che hanno interessato l’intera struttura, migliorandone l’aspetto e la sicurezza. L’intervento ha reso lo stadio più moderno e funzionale, pronto per essere utilizzato nuovamente. La riapertura è prevista a breve, dopo i lavori di completamento e verifica finale.

Tarantini Time Quotidiano Grottaglie si prepara a riaprire lo stadio “Atlantico D’Amuri”, al termine di un intervento di riqualificazione che ha interessato l’intera struttura, rendendola più moderna, sicura e funzionale. L’impianto è stato rinnovato sia sotto il profilo tecnico sia estetico, con l’obiettivo di adeguarlo agli standard dello sport contemporaneo e ampliare le possibilità di utilizzo per diverse discipline. Il livello qualitativo raggiunto ha portato all’individuazione dello stadio come sede per gli allenamenti degli atleti in vista dei Giochi del Mediterraneo 2026, inserendo la struttura in un contesto di rilievo internazionale.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Grottaglie, pronto il nuovo stadio Atlantico D’Amuri

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