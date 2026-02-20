Roma il 5 marzo il pubblico interesse per il nuovo stadio | prima pietra nel 2027 e pronto nel 2030?

Il Comune di Roma ha deciso di puntare sul nuovo stadio della Roma, con l’obiettivo di avviare i lavori nel 2027 e completarlo entro il 2030. La scelta deriva dalla necessità di rilanciare l’area di Tor di Valle, dove sorgerà l’impianto. Il progetto prevede un investimento di circa 1,4 miliardi di euro e coinvolge numerose aziende del territorio. La prima pietra sarà posata tra due anni, nel 2025.

La data è cerchiata in rosso: cinque marzo. Quel giorno andrà in scena, quasi sicuramente, il voto di pubblico interesse per il progetto dello stadio della Roma a Pietralata dopo l'arrivo della delibera in Giunta programmata per il prossimo giovedì. Un tassello fondamentale per dare via ai lavori dell'impianto che i Friedkin vorrebbero pronto entro il 2030 per poi metterlo anche a disposizione di Euro 2032. La delibera con la conferma dell'interesse pubblico, dopo la ricezione dell'asservimento delle prescrizioni del Comune di Roma, rappresenterà uno start importante per la nuova casa giallorossa da 60 mila posti e la curva più alta d'Europa.