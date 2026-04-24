Nel tribunale di Grosseto sono state adottate misure cautelari nei confronti di tre persone coinvolte in un caso di caporalato. L’indagine ha portato alla scoperta di un’organizzazione che sfruttava 26 operai, impiegati in un casolare nella zona sud della provincia. Le autorità hanno evidenziato un sistema illecito finalizzato allo sfruttamento del lavoro, culminato nelle misure restrittive adottate nei confronti degli indagati.

? Cosa sapere Tribunale di Grosseto dispone misure cautelari per tre indagati per caporalato nel sud provincia.. Sfruttamento di sei lavoratori con paghe ridotte del 50% e 26 persone in casolare.. Il tribunale di Grosseto ha disposto tre misure cautelari, tra obblighi di firma e il blocco dell’attività agricola, nei confronti di due stranieri e un italiano accusati di caporalato nel sud della provincia. Tutto è iniziato con la testimonianza di un giovane straniero, allora minorenne, che nel 2025 ha aperto i cancelli di un’indagine della Procura di Grosseto descrivendo mesi di sfruttamento. Il ragazzo aveva riferito le condizioni subite lavorando in un’azienda agricola riconducibile all’indagato italiano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Grosseto, sventlato il sistema di caporalato: 26 operai in un casolare

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