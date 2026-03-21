Giovedì scorso, nelle prefetture di Grosseto e Siena, si sono svolte riunioni in collegamento da remoto con le task force interprovinciali impegnate nel contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura. Le riunioni hanno coinvolto rappresentanti delle autorità locali e delle forze dell’ordine per discutere delle operazioni e delle strategie da adottare. L’obiettivo è rafforzare le attività di controllo e repressione in tutta l’area.

GROSSETO – Giovedì scorso (19 marzo) si sono tenute contemporaneamente, in collegamento da remoto, a Grosseto e Siena le riunioni delle task force interprovinciali istituite nelle due prefetture per il contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura. I nuclei, composti da esponenti delle due Province, forze dell’ordine, ispettorato del lavoro e rappresentanti dei servizi previdenziali e assistenziali, mirano a sviluppare un lavoro di analisi nei confronti delle attività messe in campo dalle cosiddette aziende senza terra e di progettualità per le situazioni di sfruttamento lavorativo e degrado abitativo presenti nelle due province, promuovendo al contempo la diffusione della legalità e di buone pratiche, con un focus sul lavoro a giornata in Maremma e Valdichiana. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Task force contro il caporalato a cavallo delle province di Siena e Grosseto

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