Giovedì 19 marzo si sono svolte, in collegamento da remoto, le riunioni delle task force interprovinciali tra le prefetture di Grosseto e Siena, con l’obiettivo di contrastare lo sfruttamento lavorativo nel settore agricolo. Le riunioni hanno coinvolto rappresentanti delle istituzioni locali e delle forze dell’ordine, che hanno discusso delle strategie da adottare per affrontare il fenomeno del caporalato nelle due province.

GROSSETO – Giovedì scorso (19 marzo) si sono tenute contemporaneamente, in collegamento da remoto, a Grosseto e Siena le riunioni delle task force interprovinciali istituite nelle due prefetture per il contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura. I nuclei, composti da esponenti delle due Province, forze dell’ordine, ispettorato del lavoro e rappresentanti dei servizi previdenziali e assistenziali, mirano a sviluppare un lavoro di analisi nei confronti delle attività messe in campo dalle cosiddette aziende senza terra e di progettualità per le situazioni di sfruttamento lavorativo e degrado abitativo presenti nelle due province, promuovendo al contempo la diffusione della legalità e di buone pratiche, con un focus sul lavoro a giornata in Maremma e Valdichiana. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Task force contro il caporalato fra le province di Siena e Grosseto

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