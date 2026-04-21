Sono state rese note nuove informazioni riguardanti le indagini su alcuni legami tra attività imprenditoriali, gruppi criminali e appalti pubblici, con particolare attenzione a documenti che sarebbero scomparsi. La vicenda riguarda un'indagine in corso che coinvolge anche un ex magistrato, recentemente morto, che aveva lavorato su questi temi. Le carte scomparse sono al centro di un procedimento giudiziario che mira a fare luce su eventuali irregolarità e connessioni.

Imprenditori, soldi, Cosa Nostra: un triangolo che potremmo definire, senza troppi dubbi, mortale. Ed è questo il cuore di mafia-appalti, l'inchiesta seguita prima da Giovanni Falcone e poi da Paolo Borsellino nei 57 giorni che la mafia gli ha lasciato a disposizione prima che morisse quel tragico 19 luglio del 1992 in via d'Amelio. La disputa sulla centralità o meno di questo filone per i due pm del pool antimafia, purtroppo, è ancora attuale: in molti, infatti, ritengono che non si possa imputare a quel fascicolo la sua morte e che Borsellino fosse stato messo al corrente della richiesta di archiviazione del 13 luglio avanzata da Lo Forte e Scarpinato.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Borsellino indagava su mafia e appalti: ecco le carte "sparite"

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