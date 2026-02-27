Droga blitz polizia Ravenna in zona stazione | 14 arresti

La polizia di Ravenna ha effettuato un blitz nella zona della stazione ferroviaria, nei giardini Speyer e in via Carducci, arrestando quattordici persone. L'operazione ha coinvolto le forze dell'ordine che hanno eseguito un intervento mirato contro lo spaccio di droga. Durante l'azione sono state sequestrate sostanze stupefacenti e sono state neutralizzate diverse attività illecite.

Blitz della Polizia di Ravenna contro lo spaccio di stupefacenti in zona stazione Ferroviaria, giardini Speyer e Via Carducci. L'operazione, denominata 'Smoke Corner' e condotta dalla Squadra Mobile della Questura, ha portato all'esecuzione di 14 arresti. Nel corso dell'operazione è stato anche effettuato un servizio ad 'Alto Impatto' con il coinvolgimento del Reparto Prevenzione Crimine, del Reparto Mobile e del Reparto Volo di Bologna.