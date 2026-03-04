Omicidio a Lecco istituita una zona rossa vicino alla stazione E il prefetto Ponta chiede anche l' esercito in strada

A Lecco è stata istituita una zona rossa nel centro cittadino e sono stati dispiegati i militari nelle strade, in seguito a un accoltellamento. Il prefetto ha richiesto anche l'intervento dell'esercito per garantire la sicurezza pubblica. La misura è stata adottata dopo l'evento che ha coinvolto una persona ferita gravemente. La zona rossa copre l'area vicino alla stazione.

Lecco, 4 marzo 2026 – Una zona rossa in centro e poi i militari in strada. Dopo l'accoltellamento dello scorso sabato sera vicino alla stazione di Lecco, costato la vita al giovane egiziano di 19 anni anni Amer Mahmoud, il prefetto Paolo Ponta annuncia l'istituzione di una zona rossa e la richiesta di inviare i soldati dell'esercito in strada. Quest'oggi il prefetto di Lecco ha convocato una riunione urgente del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. A chiedere l'incontro è stato il sindaco Mauro Gattinoni, subito dopo il gravissimo fatto di sangue sfociato in un omicidio. Al tavolo hanno... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

