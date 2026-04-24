Graziani commenta la situazione attuale della Juventus, affermando che la squadra sta crescendo e che si aspetta miglioramenti nel finale di stagione. La discussione si concentra sulla corsa al secondo posto, con l’analisi degli obiettivi stagionali della formazione guidata da mister Spalletti. La sua opinione si basa sulle prestazioni recenti e sulle prospettive future del team, senza entrare in dettagli personali o deduzioni.

di Luca Fioretti Graziani analizza la corsa per il secondo posto e fissa gli obiettivi stagionali della formazione guidata da mister Spalletti. Le sue parole. La Juventus si prepara intensamente per l’attesissimo scontro diretto contro il Milan e l’intero panorama sportivo analizza il delicato momento della compagine di Luciano Spalletti. Ai microfoni di Radio Sportiva, Ciccio Graziani ha parlato approfonditamente del glorioso club e della complessa lotta per scalare la classifica. L’ex attaccante ha esordito analizzando la situazione in maniera lucida: «La Juventus ha tutte le potenzialità per poter puntare al secondo posto, mancano cinque partite».🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Graziani non ha dubbi sulla Juventus: «Squadra in crescita, prevedo questo per il finale di stagione». La sua analisi

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