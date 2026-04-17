Un ex calciatore ha commentato la corsa alla qualificazione in Champions League, dichiarando che una delle squadre in corsa sembra avere qualche vantaggio rispetto alle altre. La sua analisi si concentra sulle possibilità delle squadre coinvolte per i match rimanenti della stagione. La discussione riguarda le probabilità e le dinamiche che potrebbero determinare l'esito finale del campionato in vista delle ultime giornate.

di Luca Fioretti Di Livio si sbilancia sulla corsa Champions: «Credo che loro siano leggermente favoriti». Le sue dichiarazioni a Il Tempo su questo finale di stagione. Di Livio è intervenuto a Il Tempo per parlare della corsa Champions, un obiettivo che vede impegnata in prima linea anche la Juventus di Spalletti. Le sue dichiarazioni. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO DI LIVIO – « Quante chances ha la Roma? Poche ma deve sfruttarle. È un momento particolare, sta continuando a perdere giocatori per gli infortuni. C’è da capire che tipo di percorso farà il Milan, ma attualmente credo che la Juve sia leggermente favorita rispetto al Como.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Di Livio si sbilancia sulla corsa Champions: «Credo che loro siano leggermente favoriti». La sua analisi per questo finale di stagione

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