Bergomi analizza il potenziale della squadra di Spalletti ed esalta le immense qualità tecniche del giovane esterno offensivo. Durante l’ultima puntata della nota trasmissione Sky Calcio Club, gli opinionisti presenti in studio hanno discusso a lungo del delicato momento attraversato dalla Juventus. Tra gli interventi spicca indubbiamente quello di Beppe Bergomi, che ha espresso il proprio parere personale sulle dinamiche del gruppo di Luciano Spalletti. L’ex difensore ha analizzato approfonditamente la prestazione dei bianconeri nel recente pareggio per 1-1 maturato col Sassuolo. Le sue parole evidenziano forte perplessità sull’espressione corale di un collettivo che fatica a trovare continuità, pur disponendo di grandissime qualità in organico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bergomi diviso sulla Juventus: «Questa squadra mi confonde perchè vedo del potenziale ma…». La sua analisi

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