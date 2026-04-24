Un incidente si è verificato questa sera intorno alle 19,30 in viale Roma, a Massa, coinvolgendo un’auto e una moto. Un motociclista di 56 anni è rimasto gravemente ferito a seguito dello scontro. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico durante le operazioni di soccorso.

MASSA – Grave incidente stradale questa sera (24 aprile) in viale Roma, dove intorno alle 19,30 si è verificato un violento scontro tra un’auto e una moto. Ad avere la peggio è stato il motociclista, un uomo di 56 anni, che nell’impatto ha riportato un politrauma di seria entità. Data la gravità delle sue condizioni, la centrale operativa del 118 ha disposto l’intervento dell’elisoccorso Pegaso, che ha provveduto a trasportare il ferito in codice rosso all’ospedale di Cisanello a Pisa, specializzato nel trattamento di traumi complessi. Nello scontro è rimasta coinvolta anche un’altra persona, un uomo, che ha riportato ferite meno serie ed è stato condotto in codice verde all’ospedale apuano per gli accertamenti del caso.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Grave un motociclista di 56 anni dopo lo scontro contro un’auto a Massa

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