Porto grave motociclista 60enne dopo lo scontro con un camion

Un uomo di 60 anni è rimasto gravemente ferito dopo uno scontro tra la sua moto e un camion avvenuto oggi intorno alle 13 in piazza del Portuale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e avviare le indagini. Le condizioni del motociclista sono ancora da valutare.

Sono gravi le condizioni di un 60enne rimasto coinvolto in un incidente stradale in piazza del Portuale intorno alle 13 di oggi, giovedì 26 marzo. L'uomo si trovava a bordo di una moto quando si è scontrato con un camion e nell'impatto è stato sbalzato dal mezzo a due ruote facendo un volo di circa 3 metri, prima di cadere rovinosamente sull'asfalto. Sul posto sono intervenuti i volontari della Svs con il medico del 118 che hanno prestato le prime cure al 60enne, prima di trasportarlo in ospedale in codice rosso. LivornoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Porto, grave motociclista 60enne dopo lo scontro con un camion Articoli correlati Incidente a Santo Stefano Magra, è grave un motociclista dopo lo scontro con un’autoSanto Stefano Magra, 17 marzo 2026 – E’ grave un motociclista che si è scontrato con un’auto. Carambola in autostrada, auto cappotta fuori strada dopo lo scontro con un camion: due feriti, uno è graveGrave incidente nella mattinata di martedì lungo il tratto forlivese dell'autostrada A14 Bologna-Taranto, poco dopo il casello di Forlì.