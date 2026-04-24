Un ragazzo di 17 anni è stato ricoverato in condizioni gravi dopo essere caduto dal monopattino e aver battuto la testa a terra in via Cardinale Tosi. Quando i soccorritori sono intervenuti, il monopattino non era più presente sul luogo dell’incidente, e si ipotizza che alcuni amici del ragazzo lo abbiano rimosso prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Le autorità stanno indagando sulla dinamica dell’accaduto.

e Nicola Palma Quando i ghisa sono arrivati in via Cardinale Tosi, il monopattino non c’era più: pare che alcuni amici del conducente l’abbiano portato via, non si sa ancora per quale ragione. E non c’era neppure il diciassettenne che era alla guida e che è rovinato a terra qualche minuto prima delle 23 di ieri: i sanitari di ambulanza e auto medica lo avevano già trasportato in gravissime condizioni al San Carlo, che si trova a due passi dal luogo in cui è avvenuto l’ incidente. In pronto soccorso è giunto incosciente e intubato per la ferita alla testa provocata dal violento impatto con l’asfalto, tanto che si è reso necessario un intervento chirurgico.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Grave diciassettenne. Cade dal monopattino e batte la testa a terra

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