Cade dal monopattino con un amico a Milano e batte la testa | gravissimo un 17enne il mezzo è sparito

Un ragazzo di 17 anni ha subito gravi ferite dopo essere caduto da un monopattino mentre era in compagnia di un amico a Milano. L’incidente si è verificato in una zona della città, e il giovane ha battuto la testa. Prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, il mezzo non si trovava più sul luogo. La polizia sta verificando le circostanze dell’accaduto.

Un 17enne è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente con il monopattino a Milano. Con lui c'era un amico, ma il mezzo è sparito prima dell'arrivo della polizia.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Cade in monopattino insieme a un amico e batte la testa, 17enne portato intubato e incosciente in ospedale Cade in monopattino e batte la testa a Milano: è gravissimoTerribile incidente stradale in via Padova a Milano: un uomo di 45 anni ha perso il controllo del monopattino e ha battuto la testa a terra. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Ragazzo cade dal monopattino in via Torino: rilievi in corso; Giovane di 17 anni cade dal monopattino a Pisa: trasportato in codice rosso; Muore dopo la caduta dal monopattino: perde la vita uno studente Unicas; Mobilità, lo studio sugli infortuni con monopattini: Più cadute autonome, spesso senza casco. Cade dal monopattino con un amico a Milano e batte la testa: gravissimo un 17enne, il mezzo è sparitoUn 17enne è stato ricoverato in condizioni critiche all'ospedale San Carlo di Milano nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 aprile in seguito a un incidente con un monopattino elettrico. Stando a q ... fanpage.it Milano, 17enne in monopattino con un amico perde l'equilibrio e cade: gravissimo. Il mezzo sparito prima dell'arrivo della polizia localeL'incidente mercoledì sera in via cardinale Tosi, a Milano: il giovane è ricoverato al San Carlo. Il monopattino portato via prima dell'arrivo degli agenti ... milano.corriere.it Usa, cade un’altra testa: lascia il segretario della Marina. “Non andava d’accordo con Hegseth” x.com Sanremo, cade da un terrazzo nella notte: 42enne in codice rosso trasportato in elicottero al Santa Corona Intervento di 118, Misericordia e Grifo poco prima delle 4 in via Pietro Agosti; indaga il Commissariato - facebook.com facebook