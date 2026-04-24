Grano prezzi troppo bassi rispetto ai costi di produzione | Governo dia risposte al comparto pugliese

Il settore del grano in Puglia sta affrontando difficoltà a causa dei prezzi di vendita troppo bassi rispetto ai costi di produzione. Un rappresentante del comparto ha chiesto al governo di intervenire per fornire risposte e supporto. Recentemente, si è appreso che la sede della Commissione unica nazionale è stata individuata a Roma, suscitando proteste e richieste di trasferimento a Foggia, ritenuta più adeguata alla rappresentanza del settore.

“Dopo l’individuazione ministeriale della sede della Cun a Roma, decisione che potrebbe presentare profili di illegittimità rispetto alla norma istitutiva della stessa Commissione unica nazionale e tema su cui mi sono battuta strenuamente affinché la Cun prendesse casa, invece, a Foggia, si è ora.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Grano duro in caduta libera: "Prezzi inferiori ai costi di produzione, agricoltori penalizzati"La Commissione unica nazionale sul grano duro, attivata dopo lunghe battaglie sindacali, sembra tradire la sua missione originaria. Stop al caos prezzi per il grano duro, debutta la Commissione Unica: "Strumento a disposizione della filiera pugliese"“Dopo anni di soli annunci e promesse non mantenute, si è tenuta la prima riunione della Cun, la commissione che mette insieme produttori e... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Grano duro, il calo del dollaro trascina al ribasso i prezzi internazionali; TONDI +30, LUNGHI B -20, ROMA -57…; Controlli shock sui distributori: il 73% è irregolare tra benzina e diesel alterati. Agricoltori in piazza: A rischio il settore del grano a causa dei prezzi troppo bassiTra gli oltre mille agricoltori scesi in piazza a Firenze nei giorni scorsi per manifestare contro la crisi del settore cerealicolo, centinaia arrivavano dalla Maremma, una delle aree più produttive ... lanazione.it Raccolto buono ma prezzi troppo bassi: le difficoltà dei cereali nell'alessandrinoC’è anche la concorrenza dell’agrivoltaico, con offerte economicamente vantaggiose (fino a 100 mila euro per un ettaro), a insidiare le attività agricole in provincia di Alessandria: in un anno le ... rainews.it Grissin-Ciok Hai uova di Pasqua avanzate Ingredienti: 500 gr farina grano duro 50 gr cioccolato fondente (uova di Pasqua) 50 ml olio extravergine 200 ml acqua 1 pizzico di sale Cottura forno statico 190°C - 15/20 minuti facebook ENEA ha testato con successo l’irraggiamento gamma come tecnica sicura, efficace e sostenibile per garantire la sicurezza microbiologica, preservare le caratteristiche nutrizionali e prolungare la durata di conservazione del grano Servizio @TgrLeonardo: r x.com