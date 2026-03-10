Terremoto nel Mar Tirreno violenta scossa di 5.9 registrata nel Golfo di Napoli Avvertita anche a Milano

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.9 è stata registrata nel Golfo di Napoli nella notte di martedì 10 marzo. La scossa è stata avvertita anche a Milano e in altre zone del Nord Italia. Non sono stati segnalati danni significativi o feriti immediati. Le autorità stanno monitorando la situazione e hanno avviato le verifiche sulla sicurezza degli edifici nella zona interessata.

Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 5.9 ha interessato il Golfo di Napoli nella notte di martedì 10 marzo. La scossa è stata registrata dai.