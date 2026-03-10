Terremoto nel Mar Tirreno violenta scossa di 5.9 registrata nel Golfo di Napoli Avvertita anche a Milano

Da ilmessaggero.it 10 mar 2026

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.9 è stata registrata nel Golfo di Napoli nella notte di martedì 10 marzo. La scossa è stata avvertita anche a Milano e in altre zone del Nord Italia. Non sono stati segnalati danni significativi o feriti immediati. Le autorità stanno monitorando la situazione e hanno avviato le verifiche sulla sicurezza degli edifici nella zona interessata.

