Terremoto nel Mar Tirreno violenta scossa di 5.9 registrata nel Golfo di Napoli

Nella notte di martedì 10 marzo, nel Golfo di Napoli si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 5.9. La terribile scossa ha interessato l'area del Mar Tirreno, causando preoccupazione tra la popolazione e le autorità locali. Non ci sono ancora dettagli su eventuali danni o vittime legate all'evento sismico.

Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 5.9 ha interessato il Golfo di Napoli nella notte di martedì 10 marzo. La scossa è stata registrata dai.