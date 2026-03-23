L'artista ghanese Ibrahim Mahama non potrà partecipare alla Art Week che si terrà a Milano dal 13 al 19 aprile, perché ha subito un'aggressione nel suo Paese. Lo ha reso noto l'assessore alla Cultura del Comune di Milano Tommaso Sacchi durante la conferenza stampa di presentazione dell'evento, portando la solidarietà della città ad uno degli artisti contemporanei più famosi al mondo. L’annuncio. "Il nostro pensiero va a Ibrahim Mahama, che avrebbe dovuto essere tra i protagonisti di Milano Art Week, l'artista numero 1 della lista delle 100 figure più influenti nel mondo dell'arte contemporanea - ha spiegato Sacchi - Doveva essere uno dei protagonisti degli Art for Tomorrow Talks, in programma a Milano il 14 aprile in collaborazione con il The New York Times, chiudendo con un keynote speech la giornata". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’artista Ibrahim Mahama brutalmente aggredito: non potrà partecipare alla Art Week di Milano

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