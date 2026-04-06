Grande Fratello Vip Carmen Russo e Valeria Marini pronte a rientrare | Monica Setta spoilera tutto in diretta

Durante una trasmissione televisiva, Monica Setta ha rivelato in diretta che due ex concorrenti del Grande Fratello Vip, Carmen Russo e Valeria Marini, sarebbero pronte a tornare nel programma. Secondo le anticipazioni, entrambe avrebbero espresso la volontà di rientrare nel reality. La notizia ha suscitato interesse tra i fan, anche se ancora non ci sono conferme ufficiali da parte degli organizzatori.

Monica Setta anticipa su Rai 2 due possibili nuovi ingressi al Grande Fratello Vip: Carmen Russo e Valeria Marini avrebbero dato disponibilità. Ma il web non ci sta. Ci sono notizie che sorprendono, e poi ci sono notizie che fanno alzare il sopracciglio. Quella che arriva direttamente da Monica Setta, conduttrice di Storie di Donne al Bivio Weekend su Rai 2, appartiene chiaramente alla seconda categoria. Durante una puntata del suo programma, la giornalista ha lasciato cadere un’indiscrezione che ha immediatamente fatto il giro del web: al Grande Fratello Vip potrebbero entrare, in corsa, Carmen Russo e Valeria Marini. Due nomi che al pubblico del reality sono tutt’altro che sconosciuti. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Grande Fratello Vip, Carmen Russo e Valeria Marini pronte a rientrare: Monica Setta spoilera tutto in diretta Grande Fratello Vip, Valeria Marini e Carmen Russo pronte a tornareIl Grande Fratello Vip 2026 non decolla negli ascolti e punta così sull’usato sicuro. GF Vip 2026, si punta sui grandi ritorni: Carmen Russo e Valeria MariniIl Grande Fratello Vip 2026 fatica a decollare dal punto di vista degli ascolti e la produzione sembra pronta a giocarsi una carta già vincente: il... Temi più discussi: Dal figlio adottivo di Carrà al presunto flirt con De Martino, la verità di Carmen Russo a 'Storie al bivio'; De Martino, Carmen Russo senza freni: C'è stato un caffe, la reazione di Enzo Paolo Turchi; Carmen Russo ha preso un caffè con Stefano De Martino: Ma solo quello; Stefano De Martino, parla Carmen Russo: C’è stato un caffè. Grande Fratello Vip, anticipati due ingressi a sorpresa nel castGF Vip, ipotesi ritorno di Valeria Marini e Carmen Russo: cosa sappiamo La conduttrice Rai Monica Setta ha rivelato in tv che il Grande Fratello Vip s ... assodigitale.it Grande Fratello Vip, Valeria Marini e Carmen Russo pronte a tornareIndiscrezioni sul GF Vip 2026: Carmen Russo e Valeria Marini tra le possibili nuove concorrenti, contattate per entrare nella Casa nelle prossime settimane ... dilei.it Ieri sera è andata in onda la sesta puntata del Grande Fratello Vip 2026 e Ilary Blasi ha pensato bene di “andare in bianco” Chi ha firmato il suo look total white: facebook Ilary Blasi "va in bianco" al Grande Fratello Vip: chi ha firmato il look total white della puntata 6 x.com