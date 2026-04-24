Valeria Marini annuncia l'ingresso nella casa del Grande Fratello a Storie al bivio | Entro domenica

Valeria Marini ha annunciato che entrerà nella casa del Grande Fratello entro domenica. Lo ha comunicato durante la trasmissione Storie al bivio, affermando di aver deciso di affrontare questa esperienza con entusiasmo e spirito sportivo. La showgirl ha confermato il suo arrivo nel corso della puntata, senza fornire dettagli aggiuntivi sulla sua partecipazione.

"Domenica entrerò nella Casa del Gf. Ho deciso di vivere questa avventura con lo spirito sportivo e l'entusiasmo di sempre". Lo ha detto Valeria Marini in una intervista esclusiva a Monica Setta a Storie al bivio week end.🔗 Leggi su Fanpage.it

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