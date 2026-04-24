GRANDE FRATELLO VIP | ILARY BLASI ENTRA IN CASA E ANNUNCIA LA DATA DELLA FINALE

Venerdì 24 aprile, in prima serata su Canale 5, andrà in onda un nuovo episodio del reality show condotto da Ilary Blasi. Durante la puntata, la conduttrice entrerà nella casa del Grande Fratello Vip e annuncerà ufficialmente la data della finale. La messa in onda segnerà un momento importante nel percorso del programma, che da settimane tiene alta l’attenzione del pubblico.

Venerdì 24 aprile, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “ Grande Fratello Vip ”, il reality show condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Un ingresso davvero inaspettato: Ilary Blasi entrerà a sorpresa nella Casa per comunicare ai concorrenti una notizia importante che riguarda le sorti della trasmissione. Dagospia anticipa l’annuncio: Mediaset ha deciso di allungare l’edizione in corso del “Grande Fratello” facendo slittare la finale a martedì 19 maggio. Il reality condotto da Ilary Blasi, con Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici come opinioniste, andrà avanti con i raddoppi settimanali: precisamente il 5, l’8, il 12 e il 15 maggio.🔗 Leggi su Bubinoblog

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