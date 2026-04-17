Il Grande Fratello Vip 2026 ha annunciato di aver esteso la durata della trasmissione, con una nuova data per la finale che sarà condotta da Ilary Blasi. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza specificare i motivi di questa modifica. La trasmissione proseguirà oltre le date previste inizialmente, coinvolgendo i concorrenti e il pubblico in un percorso più lungo rispetto alle stagioni precedenti.

Il Grande Fratello Vip 2026 sembra aver ritrovato slancio proprio quando le aspettative iniziavano a vacillare. Dopo settimane di ascolti altalenanti e di un clima incerto, il reality show condotto da Ilary Blasi mostra oggi segnali concreti di ripresa, tanto da spingere Mediaset a valutare un possibile allungamento della messa in onda. Il Grande Fratello Vip di Ilary Blasi si allunga. Secondo indiscrezioni riportate da Fanpage.it, la finale del GF Vip – inizialmente prevista per il 5 maggio – potrebbe slittare al 19 maggio, con un prolungamento del programma di circa due settimane. Una decisione che, se confermata, rappresenterebbe una sorta di inversione di tendenza rispetto alle difficoltà registrate nella prima fase dell’edizione.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Grande Fratello Vip 2026 si allunga, la nuova data della finale con Ilary Blasi

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