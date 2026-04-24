Grande Fratello VIP ecco chi entrerà nella Casa domenica

Domenica, un nuovo concorrente entrerà nella Casa del Grande Fratello VIP. La notizia è stata confermata e riguarda Valeria Marini, che si aggiungerà ai partecipanti già presenti. La sua presenza è stata annunciata ufficialmente, e nelle ultime ore si sono diffuse alcune indiscrezioni sui dettagli dell’ingresso. La puntata si avvicina e l’arrivo della showgirl è uno degli eventi più attesi tra i fan del reality.

Grande Fratello VIP, Valeria Marini arriva nella Casa più spiata l’Italia. Ecco cosa è emerso. L’attesa è finita e la casa del Grande Fratello Vip si prepara ad accogliere una delle protagoniste più amate e discusse dello spettacolo italiano: domenica sera farà il suo ingresso Valeria Marini, pronta a portare la sua inconfondibile energia tra i concorrenti del reality più seguito della televisione. Leggi anche Maurizio Cattelan ci invita al baratto, nel 2026 Valeria Marini ospite da Monica Setta a Storie al Bivio: “Domenica entrerò nella Casa del Gf. Ho deciso di vivere questa avventura con lo spirito sportivo e l’entusiasmo di sempre. Nella Casa ritroverò tante amiche, dalla Mussolini alla Volpe.🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Grande Fratello VIP, ecco chi entrerà nella Casa domenica Grande Fratello Vip, Antonella Elia sbotta contro Alessandra Mussolini Notizie correlate Gf Vip, Valeria Marini entrerà nella Casa domenica 26 aprileDomenica 26 aprile Valeria Marini entrerà nella Casa del Gf Vip come ospite speciale, qui rincontrerà vecchie amiche. Grande Fratello Vip, chi ha lasciato la casa nella puntata di ieri(Adnkronos) – Nella puntata di ieri 7 aprile una concorrente ha lasciato definitivamente la casa del Grande Fratello Vip. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Grande Fratello Vip 2026, anticipazioni stasera 22 aprile; Grande Fratello Vip 2026, undicesima puntata: cos'è successo il 22 aprile; Grande Fratello Vip prolungato, ecco la nuova data della Finale su Canale 5; Prolungamento del Grande Fratello Vip 2026, il reality di Ilary Blasi non si ferma: ecco la nuova data della finale. Grande Fratello Vip, le anticipazioni della puntata del 24 aprileEliminazioni, nomination e momenti chiave della puntata del Grande Fratello Vip del 24 aprile. Ecco cosa succederà secondo le anticipazioni ... tgcom24.mediaset.it Grande Fratello Vip, anticipazioni: arriva Valeria Marini e ‘torna’ Paola Caruso. Sondaggi, chi esce e cosa vedremo staseraOggi venerdì 24 aprile 2026 va in onda la 12esima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi: Renato si chiama fuori dal ‘triangolo’, chi viene eliminato ... libero.it «Non indietreggio davanti a nessuno. » È questa la frase che risuona forte nella puntata di questa sera di Grande Fratello Vip, in onda il 24 aprile su Canale 5. Ilary Blasi, affiancata in studio da Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, prepara una sorpresa ch facebook Grande Fratello Vip viene esteso fino al 19 maggio. Da domenica entrerà nella casa anche Valeria Marini come ospite speciale. Fonte: Dagospia/Storie al Bivio x.com