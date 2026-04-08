Grande Fratello Vip chi ha lasciato la casa nella puntata di ieri

Nella puntata di ieri del Grande Fratello Vip, una concorrente ha lasciato definitivamente la casa. La decisione è stata comunicata durante la trasmissione, senza ulteriori dettagli su motivazioni o reazioni dei compagni. La partecipante ha abbandonato l’edificio in modo definitivo, lasciando il suo posto libero all’interno del reality. La puntata si è concentrata sulla comunicazione di questa decisione ai telespettatori e ai altri concorrenti.

(Adnkronos) – Nella puntata di ieri 7 aprile una concorrente ha lasciato definitivamente la casa del Grande Fratello Vip. Si tratta della modella Ibiza Altea, la meno votata dal pubblico ieri sera. È lei la terza concorrente eliminata di questa edizione condotta da Ilary Blasi. In nomination, insieme a Ibiza Altea, sono finiti anche Marco Berry . L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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