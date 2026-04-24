Grande Fratello Vip 2026 il ritorno di Paola Caruso e la catena di salvataggio | Video Mediaset

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip 2026, si è verificato il rientro di Paola Caruso, nota ex concorrente. Dopo aver trascorso alcuni giorni in un monolocale, la donna è tornata nella casa e ha comunicato ai concorrenti di non essere stata eliminata. La sua presenza è stata annunciata come una sorpresa per tutti i partecipanti.

Nella casa del Grande Fratello Vip 2026 è arrivato il momento del ritorno di Paola Caruso. La ex Bonas dopo aver vissuto alcuni giorni nel monolocale torna a sorpresa rivelando ai concorrenti di non essere stata ancora eliminata. Paola Caruso rientra al Grande Fratello Vip 2026: “vi mando uno ad uno a casa”. Paola Caruso ritorna nella casa del Grande Fratello Vip 2026 lasciando tutti i concorrenti senza parole. Nella scorsa puntata la ex Bonas di Avanti un Altro è stata eliminata, ma in realtà una volta arrivata in studio ha scoperto da Ilary Blasi di essere stata la concorrente meno votata e di conseguenza la prima candidata alla prossima eliminazione.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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