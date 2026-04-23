Governo Meloni Sì alla fiducia sul dl Sicurezza venerdì voto finale e correttivo dopo i rilievi del Colle Schlein | Avete fallito | news in diretta
Il governo ha ottenuto la fiducia alla Camera sul decreto Sicurezza, con il voto finale previsto per venerdì. Dopo le approvazioni, sono stati apportati alcuni correttivi in seguito ai rilievi provenienti dal Quirinale. Nel frattempo, il segretario del principale partito di opposizione ha commentato criticamente la situazione, affermando che si tratta di un fallimento del governo. Le notizie più recenti riguardano l’iter legislativo e le reazioni politiche.
Le notizie dell'ultima ora sul governo Meloni dopo l'ok della Camera alla fiducia sul decreto Sicurezza: voto finale venerdì. Maggioranza ha chiesto seduta fiume per accelerare l'approvazione del provvedimento.🔗 Leggi su Fanpage.it
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