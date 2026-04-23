Governo Meloni Sì alla fiducia sul dl Sicurezza venerdì voto finale e correttivo dopo i rilievi del Colle Schlein | Avete fallito | news in diretta

Il governo ha ottenuto la fiducia alla Camera sul decreto Sicurezza, con il voto finale previsto per venerdì. Dopo le approvazioni, sono stati apportati alcuni correttivi in seguito ai rilievi provenienti dal Quirinale. Nel frattempo, il segretario del principale partito di opposizione ha commentato criticamente la situazione, affermando che si tratta di un fallimento del governo. Le notizie più recenti riguardano l’iter legislativo e le reazioni politiche.