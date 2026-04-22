Governo Meloni oggi il voto finale sul Dl Sicurezza Eurostat conferma deficit dell’Italia al 3,1% le opposizioni | Fallimento della premier | news in diretta

Oggi si svolge il voto finale sul Decreto Sicurezza al Parlamento, con il governo che ha posto la fiducia. Nel frattempo, Eurostat ha reso noto che il deficit dell’Italia si attesta al 3,1%. Le opposizioni hanno commentato questa situazione definendo il risultato come un fallimento del governo. La discussione sui provvedimenti in materia di sicurezza prosegue dopo lo stop del presidente della Repubblica al decreto precedente, arrivato ieri alla Camera.

Le notizie dell'ultima ora sul governo Meloni dopo lo stop di Mattarella al decreto Sicurezza: il provvedimento è arrivato ieri alla Camera, dove il governo ha posto fiducia. Oggi è atteso il voto finale. Critiche dalle opposizioni: "Non risponde a una cultura democratica e istituzionale". Ma per la premier si tratta di "una norma di buon senso".🔗 Leggi su Fanpage.it

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