A Nova Gorica si tiene la nona edizione del Mahle EcoRally, quarta tappa del campionato mondiale FIA Ecorally Cup 2026. L'evento si svolge nel quadro di un lungo periodo di pausa della stagione sportiva e vede la partecipazione di piloti come Guerrini e Prusak, che cercano di ottenere conferme in questa fase del campionato. La competizione rappresenta un momento cruciale per gli equipaggi in vista delle prossime gare.

Arezzo, 17 aprile 2026 – Quella slovena è la quarta tappa iridata prima di una lunga sosta della stagione sportiva La nona edizione del Mahle EcoRally di Nova Gorica sarà un ulteriore importante bivio della stagione 2026 della FIA Ecorally Cup. La gara slovena prevede undici prove speciali per un totale di oltre 300 chilometri di regolarità lungo le strade della valle dell’Isonzo e del Carso, affrontando importanti dislivelli. Non è escluso, come avviene ogni anno, lo svolgimento di una parte della gara anche in territorio italiano, data la vicinanza al confine sia nel Goriziano sia nella zona triestina.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Guerrini e Prusak a Nova Gorica in cerca di conferme

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