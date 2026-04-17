Goretzka Juventus il Milan ora fa davvero sul serio | presentata questa offerta al mediano in uscita dal Bayern Cifre e dettagli

Da juventusnews24.com 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan ha presentato un'offerta per il centrocampista in uscita dal Bayern Monaco, proponendo un contratto fino al 2029. La proposta mira a superare l'interesse della Juventus, che sta valutando la situazione del mediano. La trattativa coinvolge cifre e dettagli ancora non ufficiali, mentre la dirigenza rossonera tiene sotto osservazione la risposta del giocatore e delle sue rappresentanze.

di Luca Fioretti Goretzka Juventus, il Milan tenta il grande sorpasso offrendo un ricco contratto fino al 2029 ma la dirigenza osserva con attenzione. Il calciomercato si infiamma prepotentemente attorno al futuro di  Leon Goretzka. Il centrocampista tedesco rappresenta un obiettivo  fortemente conteso  tra le big italiane, pronte a sfidarsi per assicurarsi le sue prestazioni a parametro zero nel mese di giugno. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira il  Milan  ha deciso di rompere gli indugi, avviando i contatti  per convincere il giocatore: il profilo in uscita dal  Bayern Monaco  è stato indicato come obiettivo principale  da  Massimiliano Allegri, intenzionato a costruire una mediana  estremamente fisica.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

goretzka juventus il milan ora fa davvero sul serio presentata questa offerta al mediano in uscita dal bayern cifre e dettagli
© Juventusnews24.com - Goretzka Juventus, il Milan ora fa davvero sul serio: presentata questa offerta al mediano in uscita dal Bayern. Cifre e dettagli

Notizie correlate

Leggi anche: Calciomercato, attento Milan: la Juventus di Spalletti fa sul serio per Goretzka

Goretzka Juventus, conferme sul tedesco in uscita dal Bayern Monaco: i bianconeri vogliono muoversi così! Novitàdi Luca FiorettiGoretzka Juventus, la dirigenza mette nel mirino il mediano del Bayern Monaco per rinforzare il reparto nella prossima fondamentale...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Juve, sfida totale al Milan: dal terzo posto al mercato, Spalletti all'assalto di Allegri; Juve o Milan: quale sarebbe la migliore squadra italiana per Goretzka; Milan, Juve, Inter e Napoli su Goretzka: il Bayern Monaco però preferisce… Allegri; ?? Juve-Alisson, c'è il primo sì! Scatto Milan per Goretzka.

goretzka juventus goretzka juventus il milanGoretzka, Juve e Milan in lizzaGoretzka, addio al Bayern: Juventus e Milan in corsa per il centrocampista tedesco Il futuro di Leon Goretzka è uno dei temi più caldi del prossimo mercato estivo. Dopo aver deciso ... tuttojuve.com

goretzka juventus goretzka juventus il milanGoretzka, addio Bayern: Juve e Milan in corsa per il centrocampistaLeon Goretzka si prepara a diventare uno dei protagonisti assoluti delle prossime settimane di calciomercato. Il centrocampista classe 1995 andrà in scadenza il 30 giugno 2026 e la ... tuttojuve.com

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.