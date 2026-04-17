Goretzka Juventus il Milan ora fa davvero sul serio | presentata questa offerta al mediano in uscita dal Bayern Cifre e dettagli

Il Milan ha presentato un'offerta per il centrocampista in uscita dal Bayern Monaco, proponendo un contratto fino al 2029. La proposta mira a superare l'interesse della Juventus, che sta valutando la situazione del mediano. La trattativa coinvolge cifre e dettagli ancora non ufficiali, mentre la dirigenza rossonera tiene sotto osservazione la risposta del giocatore e delle sue rappresentanze.

di Luca Fioretti Goretzka Juventus, il Milan tenta il grande sorpasso offrendo un ricco contratto fino al 2029 ma la dirigenza osserva con attenzione. Il calciomercato si infiamma prepotentemente attorno al futuro di Leon Goretzka. Il centrocampista tedesco rappresenta un obiettivo fortemente conteso tra le big italiane, pronte a sfidarsi per assicurarsi le sue prestazioni a parametro zero nel mese di giugno. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira il Milan ha deciso di rompere gli indugi, avviando i contatti per convincere il giocatore: il profilo in uscita dal Bayern Monaco è stato indicato come obiettivo principale da Massimiliano Allegri, intenzionato a costruire una mediana estremamente fisica.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Goretzka Juventus, il Milan ora fa davvero sul serio: presentata questa offerta al mediano in uscita dal Bayern. Cifre e dettagli Notizie correlate Leggi anche: Calciomercato, attento Milan: la Juventus di Spalletti fa sul serio per Goretzka Goretzka Juventus, conferme sul tedesco in uscita dal Bayern Monaco: i bianconeri vogliono muoversi così! Novitàdi Luca FiorettiGoretzka Juventus, la dirigenza mette nel mirino il mediano del Bayern Monaco per rinforzare il reparto nella prossima fondamentale... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Juve, sfida totale al Milan: dal terzo posto al mercato, Spalletti all'assalto di Allegri; Juve o Milan: quale sarebbe la migliore squadra italiana per Goretzka; Milan, Juve, Inter e Napoli su Goretzka: il Bayern Monaco però preferisce… Allegri; ?? Juve-Alisson, c'è il primo sì! Scatto Milan per Goretzka. Goretzka, Juve e Milan in lizzaGoretzka, addio al Bayern: Juventus e Milan in corsa per il centrocampista tedesco Il futuro di Leon Goretzka è uno dei temi più caldi del prossimo mercato estivo. Dopo aver deciso ... tuttojuve.com Goretzka, addio Bayern: Juve e Milan in corsa per il centrocampistaLeon Goretzka si prepara a diventare uno dei protagonisti assoluti delle prossime settimane di calciomercato. Il centrocampista classe 1995 andrà in scadenza il 30 giugno 2026 e la ... tuttojuve.com La Juventus sta pianificando un'ambiziosa campagna acquisti estiva con l'obiettivo di TORNARE AL VERTICE d'Europa, e questi sono alcuni dei nomi che le interessano: Robert Lewandowski Leon Goretzka Bernardo Silva Alisson Darwin Núñez - facebook.com facebook Milan e Juventus, quante sfide di mercato: i due club si contendono Vlahovic, Goretzka e Kim x.com